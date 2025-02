Grozljivo! Šolarji v Izoli ustanovili »agencijo« za množične pretepe, vrstnike naj bi silili v fizične obračune

Na Osnovni šoli Dante Alighieri v Izoli so odkrili, da skupina učencev organizira pretepe med vrstniki, jih snema in nato objavlja na družbenih omrežjih.

V nasilje so vpleteni predvsem učenci osmih in devetih razredov treh izolskih osnovnih šol. Šolska vodstva so obvestila starše, center za socialno delo in policijo, lokalne oblasti pa so sklicale izredni sestanek o varnosti otrok.

Šolarji so ustanovili »agencijo« za množične pretepe, vrstnikom pa so grozili, da so morali med seboj fizično obračunavati. Eden od učencev je bil med pretepom tudi poškodovan.

Učenci organizirali pretepaške dvoboje z gledalci?!

Po informacijah ravnateljice Cristine Valentič Kostić so učenci pretepe organizirali zunaj šolskih prostorov, pri čemer so prisotni vrstniki snemali dogajanje in ga delili na družbenih omrežjih.

Ravnatelj OŠ Vojke Šmuc, Anton Baloh, je dejal, da učenci uporabljajo posebne prepoznavne dodatke, s katerimi označujejo pripadnost skupini.

Vodstva vseh treh izolskih osnovnih šol so izrazila zaskrbljenost zaradi širšega problema medvrstniškega nasilja, ki sega onkraj šolskih pristojnosti. Maja Cetin, ravnateljica OŠ Livade, je opozorila, da je za varnost v lokalnem okolju potrebno sodelovanje več institucij, pri čemer je predlagala tudi možnost vključitve redarstva ali dodatnih varnostnih ukrepov.

Izredni sestanek: odziv lokalnih oblasti in policije

Na izrednem sestanku, ki ga je sklical župan Izole, so sodelovali ravnatelji, policija, center za socialno delo in inšpektorat za šolstvo. Glavni šolski inšpektor Simon Slokan je poudaril, da šole ne morejo ukrepati proti dejanjem, ki se dogajajo zunaj šolskih prostorov, a jim bodo pomagali pri razumevanju njihovih dolžnosti in možnih ukrepov.

Udeleženci sestanka so se dogovorili za večjo medinstitucionalno koordinacijo, preučitev primerov iz drugih občin ter možnost videonadzora na kritičnih mestih. Izolska enota centra za socialno delo je napovedala, da bo takoj začela aktivno reševanje primera.