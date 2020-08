Grozljivo: policija razkriva več o padcu mladoletnikov v globino

Včeraj smo poročali o strašni nesreči, ki se je zgodila v Dolenjih Lazih in v kateri je bilo poškodovanih več otrok. Policija nam je razkrila nekaj podrobnosti.



O dogodku je bila policija obveščena ob 20.30. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da se je pet mladoletnih oseb

nahajalo na leseni konstrukciji (skakalnici) namenjeni vožnji s kolesi. Medtem, ko so se nahajale na leseni konstrukciji, se je del te odlomil, zato je vseh pet oseb padlo z višine približno sedem metrov. Po do sedaj znanih podatkih so se tri osebe težje poškodovale, dve pa lažje, nihče pa ni življenjsko ogrožen, so nam povedali na Policijski upravi Ljubljana.



Policisti so opravili ogled kraja, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil in bodo o vseh zbranih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.



Uprava za zaščito in reševanje je sicer poročala o šestih mladoletnih osebah, ki so jih v UKC Ljubljana prepeljali reševalci iz Ribnice, Ljubljane, Postojne in Novega mesta.