Med košnjo trave je naletel na granato

Si predstavljate, da se odpravite na košnjo trave, pa naletite na granato? Marsikomu bi srce padlo v hlače. Verjetno ni ravnodušen ostal niti moški, ki je v torek v bližini naselja Šembije med delom na pašniku našel nevarno ubojno sredstvo.



Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS notranjske in severnoprimorske regije sta odstranila topovsko granato italijanske izdelave, ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne, in jo do uničenja shranila na varno.

