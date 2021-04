Grozljivo: po čelnem trčenju obležal 70 metrov stran

V sredo okoli 17. ure se je zgodila prometna nesreča na regionalni cesti med Malim Mraševim in Kostanjevico na Krki, v kateri se je huje poškodoval motorist.



Nesrečo je povzročila 60-letna voznica osebnega avtomobila, ki je z regionalne ceste zavijala levo proti dovozu do stanovanjske hiše. Ko je zapeljala na vozišče, je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 32-letni motorist. Po silovitem čelnem trčenju je hudo poškodovan obležal na travniku več kot 70 metrov od mesta trčenja. Reševalci so ga oskrbeli in ga hudo poškodovanega odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo zoper voznico na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje.



Lani so bili v prometnih nesrečah na območju PU Novo mesto kolesarji udeleženi v 65 prometnih nesrečah. 10 kolesarjev se je hudo poškodovalo, 51 je bilo lažje poškodovanih. V 36 primerih so policisti ugotovili, da so bili kolesarji tudi povzročitelji prometne nesreče. Motoristi so bili udeleženi v 67 prometnih nesrečah. En motorist je umrl, 16 je bilo hudo poškodovanih in 35 ležaje poškodovanih. V 48 primerih je bilo ugotovljeno, da so za prometno nesrečo odgovorni motoristi.

