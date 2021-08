Grozljivo odkritje mimoidočih v centru Ljubljane: našli so žensko truplo

Nekaj minut pred 19. uro so pri starem Karlovškem mostu v Ljubljani mimoidoči v reki Ljubljanici opazili plavajoče truplo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom izvlekli truplo na Gruberjevo nabrežje. Zadevo je prevzela policija.



Kaj se je zgodilo, smo preverili na ljubljanski policijski upravi. Nekaj pred 19. uro so bili možje v modrem obveščeni o najdenem truplu v Ljubljanici. Na kraju so posredovali gasilci, ki so žensko truplo izvlekli iz vode, identiteta pokojnice pa še ni potrjena. Policisti so opravili ogled, po prvih podatkih ne gre za kaznivo dejanje ali nesrečo.



Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

