Studenci: Zabodeni oddivjal proti urgenci, umrl za volanom in povzročil nesrečo

V nedeljo okoli 22.41 so bili mariborski obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo. Kar se je zdelo, da bo rutinska preiskava, je postalo vse prej kot to.

Vozilo so policisti našli v bližini kraja nesreče na Studencih v Mariboru in v njem 36-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja so odvzeli prostost 31-letni ženski.

Po doslej zbranih obvestilih in na podlagi ogleda je bilo ugotovljeno, da je bil moški poškodovan na drugem kraju. Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj. Ogled, ki se ga je udeležila dežurna državna tožilka iz ODT Maribor, je vodil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru.

Na poti v bolnišnico omagal, se zaletel in umrl

Kot smo neuradno izvedeli, je 36-letnik umrl med vožnjo v bolnišnico. Kot vse kaže, ga je pred tem 31-letnica hudo poškodovala. Večer poroča, da se naj bi vpletena sprla v pritličju stanovanjske hiše. 31-letnica naj bi med prepirom pograbila nož in z njim zabodla 36-letnika. Ranila ga je v prsni koš, a je možakar menda še zmogel zbrati toliko moči, da je sedel v avto, a žal do Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ni zmogel pripeljati. Zaradi izredno hudih poškodb je omagal na poti, se z avtomobilom še zaletel in umrl v vozilu.

