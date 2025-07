Grozljivo: med delom padel pod traktor, ta ga je nato še povozil

V sredo ob 18.29 so občani policiste obvestili o delovni nesreči na območju naselja Zakojca v občini Cerkno, v kateri se je poškodoval 77-letni moški, ki je upravljal kmetijski stroj.

»Policisti Policijske postaje Idrija so v nadaljevanju z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nezgode ugotovili, da je omenjeni moški vozil traktor s priklopljeno prikolico po travniku v bližini ene od stanovanjskih hiš. Med obračanjem traktorja na brežini je zaradi majhnega zavojnega hoda s priklopno osjo traktorja zadel v pnevmatiko prikolice, traktor je prevrnilo, pod seboj je pokopal občana in ga povozil,« so podrobnosti grozljive nesreče opisali na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Moški je utrpel hude poškodbe nog, odpeljali so ga v Zdravstveni dom Tolmin, kjer so mu nudili prvo pomoč, nato pa so s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Glede na dosedanje ugotovitve je tuja krivda izključena, policisti pa bodo o vseh ugotovitvah seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še dodali na PU Nova Gorica.