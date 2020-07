Grozljivo, kaj je moral doživeti turist, ki je prišel v Slovenijo na izlet

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Francoz je od Breclja zahteval 15.000 evrov odškodnine, poslali so ga na pot pravde. FOTO: Getty Images

Še dobro, da je imel šal

Nedopustno je, kar je moral doživeti nič hudega sluteči turist, ki je prišel v Slovenijo na izlet.

Francozse je 18. septembra lani proti večeru s partnerico pripeljal pred ajdovski hotel. »Odprl sem prtljažnik avtomobila, da bi vzel kovček.« Njegovo pozornost je za hip pritegnil mladenič, ki je stal nekaj metrov stran in se na nekoga drl po telefonu.To je bil 19-letni, ki je očitno opazil Francozov začudeni pogled, šel je do njega ter ga v angleščini vprašal, zakaj ga tako gleda. V tistem je izvlekel tudi nož in ga porezal po vratu. Še kar naprej je zamahoval proti njemu, a se je ta branil z vsemi štirimi. Njegova partnerica je vreščala, iz hotela je prišel eden od zaposlenih, Brecelj pa se je takrat obrnil ter povsem mirno odšel.Turistu so v bolnišnici rano oskrbeli z devetimi šivi. »Dobro, da sem na sebi imel jakno in šal, ki sta me zaščitila, sicer me najverjetneje ne bi več bilo,« je 65-letnik prek videokonference povedal na procesu proti Breclju, ki je potekal na novogoriški okrožni sodniji. Seveda ga je tudi zanimalo, zakaj ga je Šved ajdovskih korenin sploh napadel.Ta je sicer neprijavljen živel v stanovanju svojih ajdovskih sorodnikov, od 8. septembra do prijetja po napadu na Francoza pa je petkrat vlomil v gostinske lokale na območju Ajdovščine, od koder je odnesel predvsem gotovino, cigarete in alkoholno pijačo v vrednosti več tisoč evrov. Tako je povzročil med 5000 in 10.000 evrov materialne škode.Toda Francoz odgovora napadalca ni dočakal. Brecelj je namreč že v preiskavi dejal, da je bil tistega večera pod vplivom kokaina in alkohola ter da se spominja le, da mu je notranji glas govoril, da ga moški na parkirišču ogroža. Na predobravnavnem naroku pred sodnicoje očitek o poskusu uboja priznal in pripomnil, da se je za priznanje odločil že takrat, ko so mu policisti predočili dokaze, ki so jih zbrali proti njemu. Toda nadaljeval je, da se torej niti enega dejanja iz obtožbe ne spominja: »Kako naj se spomnim, če sem bil pod vplivom drog in alkohola?« Za priznanje krivde pa se je odločil, »ker je proti meni res veliko dokazov, da sem zagrešil vsa ta kazniva dejanja«.Takega priznanja sodnica ni mogla sprejeti, zato je Breclju sodila in ga tudi obsodila. Po njenem mnenju pa mu poskusa uboja ni mogoče pripisati z dovolj veliko gotovostjo, zato ga je spoznala za krivega povzročitve lahke telesne poškodbe ter mu prisodila leto in štiri mesece zapora. Očitkov na Brecljev račun je bilo še nekaj in kriv je tudi petih velikih tatvin (leto in štiri mesece zapora) ter poškodovanja tuje stvari (mesec dni zapora). Enotna kazen pa se glasi dve leti in pol zapora.»Nedopustno je, kar je moral doživeti nič hudega sluteči turist, ki je prišel v Slovenijo na izlet,« je sodnica dejala v obrazložitvi sodbe. A če je Brecelj v pripor odhajal videti zadovoljen nad razpletom sojenja, tega ne moremo trditi za tožilko, saj je že napovedala pritožbo. Še vedno namreč vztraja, da je bilo to, kar je zagrešil mladenič, poskus uboja.