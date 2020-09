V soboto so imeli obalni policisti polne roke dela. Že zgodaj zjutraj, ob 7. uri, je v Strunjanu pred hišo prijaviteljev njihovega psa napadel neznan pes pasme rotvajler in ga pokončal. Lastniki so se iz strahu zatekli v hišo.



Policisti so izsledili lastnika, 29-letnega Pirančana, in uvedli hitri postopek.



Obveščena je bila tudi veterinarska inšpekcija, poročajo koprski policisti.