Deset let ječe je pretilo Škofljičanu Mateju P., ki je doslej odločno zavračal očitek iz obtožbe, da je v zapuščeni hiši sredi Ljubljane posilil Moniko H. Ko je napočil čas, da sede na zatožno klop kazenskega okrožnega sodišča, pa si je premislil. Morda tudi zato, ker so ga na delu ujeli policisti in je bilo proti njemu več kot dovolj dokazov. Po naših informacijah mu je tožilstvo v zameno za priznanje krivde ponudilo milih 20 mesecev zapora. »Krivdo priznavam,« je nato sporočil sodnici Vesni Rom. Stokal, da mu mora priti Zgodilo se je 17. decembra lani, ko je bil tedaj 19-letni dijak 2. let...