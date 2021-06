Grozljivka za štirimi stenami: ženi in sinu grozil s smrtjo, doma imel pištolo

Policisti iz Rač so v soboto ob 17.55 odvzeli prostost in pridržali občana iz območja občine Hoče-Slivnica, ki je več let izvajal psihično in fizično nasilje nad svojo ženo. Prav tako je njej in sinu grozil z ubojem v kolikor ga bosta zapustila.



Ker so policisti pridobili informacijo, da osumljenec nezakonito poseduje orožje, so danes na podlagi odredbe pristojnega sodišča pri njemu opravili hišno preiskavo. Med hišno preiskavo so našli in mu zasegli strelno orožje (samokres M57 z nabojnikom) in 263 nabojev, več kosov pirotehničnih izdelkov (petard znamke Pirat) in posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da so prepovedana drogo konoplja.



Zoper osumljenca bodo pristojnemu tožilstvu podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj, Nasilja v družini in Nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi. Prav tako bodo zoper njega uvedli t. i. hitri postopek o prekršku po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, zaradi posedovanja petard. Če bo analiza zaseženih rastlinskih delcev potrdila, da gre za prepovedano drogo, pa tudi po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

