Voznik šolskega avtobusa na Obali naj bi spolno napadel tri mladoletne osebe

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so pri preiskavi kaznivih dejanj, katerih je bil osumljen voznik šolskega avtobusa, zbrali vsa potrebna obvestila in dokaze, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. V petek so Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let (po 173. čl. KZ-1).

Po Kazenskem zakoniku je za omenjeno kaznivo dejanje zagrožena kazen do petih let zapora.

​

