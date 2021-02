Grozljivka: v vodnem zajetju našli truplo

Danes ob 8.24 so v vaškem vodnem zajetju v naselju Hlebče, občina Velike Lašče, našli utopljeno osebo.



Gasilci PGD Velike Lašče so zavarovali kraj in nudili pomoč ostalim službam na kraju.



O dogodku je bila obveščena tudi policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.

