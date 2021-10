Grozljivka v Tivoliju: oropala sta ga, pretepala in ustrahovala do jutra

S Policijske uprave Ljubljana poročajo, da so prijeli 19-letnega osumljenca, ki je bil vpleten v napad in tatvino na območju Tivolija.

Do ropa in nasilništva je prišlo sredi prejšnjega meseca, ko sta dva moška (eden od njih je osumljeni 19-letnik) fizično napadla oškodovanca in mu odvzela bančno kartico. Za tem sta od njega izsilila še »pin kodo« in opravila dvig gotovine ter si tako protipravno prilastila nekaj sto evrov. Do oškodovanca sta bila nasilna, ga poniževala, pretepala in ga lažje telesno poškodovala ter zadrževala do jutra.

»Policisti so včeraj 19-letnika zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj ropa, nasilništva in protipravnega odvzema prostosti, prijeli in privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in iskanjem še drugega osumljenca, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so zapisali v poročilu.