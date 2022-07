Grozljivka v središču Ljubljane: napadla sta z nožem, moški ostal brez avta

Danes okoli 5.30 sta neznanca v središču Ljubljane pristopila do hyundaia i30 in vozniku, ki je sedel v njem, z nožem zagrozila in ga nagnala iz vozila. Eden od njiju se je nato odpeljal. Policisti rop še raziskujejo.

Opis obeh moških:

– visok, s črno brado in črnimi lasmi, oblečen v sive kratke hlače in temnejšo majico;

– visok okoli 160 cm, suhe postave, svetle lase s prameni, oblečeno je imel črno trenirko in temno majico, govoril je tuji jezik.