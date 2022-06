Grozljivka v Škofji Loki, ena oseba umrla med helikopterskim prevozom

Ob 9.25 so v bližini naselja Sopotnica v občini Škofja Loka, čebele popikale dve osebi, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Bukovica so jima nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Škofja Loka.

Reševalci NMP Škofja Loka so eno osebo oskrbeli na kraju, drugo osebo pa je helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku prepeljal v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana. Vendar je oseba med letom v UKC preminula.