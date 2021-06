Grozljivka v Prlekiji: sredi noči je poskušal ubiti starše

Kar nekaj let je minilo, odkar so policisti in kriminalisti v Pomurju obravnavali hujše kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Žal pa so v teh vročih poletnih dneh v Prlekiji, pod čudovitim Jeruzalemom, odhiteli na intervencijo zaradi poskusa uboja staršev. Storilec, njun sin, je končal v policijskem pridržanju. Lažje opekline Vse se je začelo v četrtek zgodaj zjutraj, ob 2.10, ko je pri Babičevih v naselju Plešivica pod Jeruzalemom, v občini Ljutomer, zagorelo v stanovanjski hiši. Aktivirali so enote PGD Ljutomer, Radomerje, Spodnji Kamenščak, Gresovščak in Ivanjkovci, vsi so odhite...