Grozljivka v Portorožu: najprej sta ga pretepla, nato pa se odpeljala z gliserjem

V ponedeljek okoli polnoči je koprske policiste poklical varnostnik iz enega od lokalov v Portorožu. Povedal je, da so ga pretepli neznani moški, ki so zatem pobegnili z belim gliserjem.

Pomorska policija jih je izsledila na morju in jih pospremili do mandrača Bernardin.

Dva Primorca, stara 26 in 28 let, sta 62-letnika udarila v glavo in ga poškodovala.

Osumljena sta storitve kaznivega dejanja, policijski postopki pa še potekajo.