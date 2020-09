Grozljivka v Murski Soboti: voznik zapeljal v množico ljudi (VIDEO)

Policisti so minulo soboto zvečer na enem izmed parkirišč trgovskega centra na območju Murske Sobote zaznali večje zbiranje osebnih vozil in oseb. Ker ni šlo za prijavljeno javno prireditev, so policisti spremljali dogajanje, pri čemer so ugotovili, da se je več osebnih vozil pripeljalo na parkirišče, ta pa si ogledalo več ljudi. Policistom ni uspelo ugotoviti organizatorja neprijavljene prireditve, so pa policisti na dogodku preprečevali prekrške ali kršitve javnega reda in miru (o dogodku se še zbirajo obvestila).Na dogodku je eden od neznanih voznikov zaradi sunkovitega speljevanja izgubil oblast nad vozilom, zapeljal izven vozišča, ter trčil na pločnik v sedeča občana, ki sta bila lažje telesno poškodovana (odrgnine). Prometna nesreča je še v fazi preiskave, zato policisti zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošajo morebitne očividce in osebe, ki posedujejo posnetke nesreče, da se oglasijo na Postaji prometne policije Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 11, ali pokličejo na telefonsko številko 113.