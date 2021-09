Grozljivka v Ljubljani: v stanovanju so se sprli, nato je potegnil nož

V sredo malo pred 17. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o sporu med osebami v enem izmed stanovanj območju Most. Kot so pojasnili za naš portal, je prišlo do verbalnega in nato še fizičnega spora med osebami, v katerem je moški uporabil nož, in eno osebo lažje poškodoval. Več podrobnosti o nam za zdaj niso mogli razkriti, so pa potrdili, da je tudi žrtev moškega spola.



Kriminalisti zbirajo obvestila zaradi suma poskusa uboja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: