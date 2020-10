V ponedeljek ob 16.48 je na Kotnikovi ulici v Ljubljani mladostnica padla skozi svetlobni jašek podzemne garaže v globino okoli osem metrov na izvozno pot oziroma klančino iz garažne hiše. Oskrbeli so jo reševalci NMP Ljubljana.



Gasilci GB Ljubljana so nudili razsvetljavo in pomoč pri oskrbi poškodovanke ter pri prenosu do reševalnega vozila.



Mladostnica je utrpela hujše telesne poškodbe, prepeljana je bila v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.