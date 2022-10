Grozljivka v Ljubljani: Marjano je zabodel, potem pa sta nazdravila (FOTO)

»Strah, strah, to je bil adrenalin. Še po tem, ko sem prišla z urgence domov, mi je bilo grozno. To je posebno grozen občutek. Čisti strah,« je Andreja Lokar podoživljala trenutke z začetka letošnjega leta. Tistega 12. januarja okoli poldneva je prišla v svoje ljubljansko stanovanje. Tam sta že bila njen oče in Marjan Elemir Rozman. »Z Marjanom sva popila kavico in nazdravila s šnopčkom,« je uvodoma povedala. Vsak je takrat spil po dva »štamprlčka«. Nadaljevala je, da se je Marjan nato želel ljubiti, a ker ona ni bila za, se je razjezil oziroma »je pos...