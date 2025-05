Grozljivka v Kopru! Ugrabili delavce in izsiljevali družine

Koprski kriminalisti so v zadnjih mesecih pomagali italijanskim kolegom pri preiskavi kaznivih dejanj v povezavi z nezakonitimi migranti, in sicer glede omogočanja nezakonitega vstopa, gibanja ali bivanja tujcev v Italiji, omogočanja nezakonitega priseljevanja v Italijo ter celo »kaznivih dejanj ugrabitev z namenom izsiljevanja protipravne premoženjske koristi«. V skupni preiskavi so sodelovali še varnostni organi Hrvaške in BiH.

Dejanja posneli

Preiskava se je začela februarja 2024 po prijavi nezakonitega migranta indijskega rodu, ki je nezakonito prišel v Italijo skupaj z drugimi migranti po balkanski poti. Tihotapska pot je potekala prek BiH, Hrvaške, Slovenije in Italije, po gozdnih poteh so jih vodili tihotapci. Ko je prispel v Italijo, so njega in njegovega prijatelja zvabili v stanovanje v Trstu, tam sta ju čakala pakistanska državljana s stalnim prebivališčem v Italiji.

Tam sta ju zadrževala in ju ugrabila za dva dni. »V tem kontekstu sta migranta doživela fizično in psihično nasilje, ki sta ga osumljenca dokumentirala s posnetki, nato pa videoposnetke poslala družinam žrtev v Indiji in zahtevala 2000 evrov za njuno izpustitev,« smo izvedeli. Za vsem je sicer stal tuji državljan s stalnim bivališčem v Trstu.

»Preiskave so v nekaj mesecih omogočile rekonstrukcijo številnih nezakonitih prehodov migrantov pakistanske, nepalske, afganistanske in indijske narodnosti iz begunskih taborišč v Bosni, zlasti iz taborišča v Bihaću, proti Italiji, po gozdnih poteh na Hrvaškem in v Sloveniji. Osumljenci so od nezakonitih migrantov zahtevali denar, v povprečju od 4000 do 6000 evrov,« pojasnjujejo na PU Koper.

Izdal sedem nalogov

Tržaški sodnik je izdal sedem pripornih nalogov, izvršeni so bili minulo sredo. Dva sta se nanašala na osumljence zunaj Italije. Enega so izvršili koprski kriminalisti, ki so v Logatcu prijeli 20-letnega Pakistanca. Italijani so prijeli vseh pet osumljencev z njihovega območja, osumljenec, ki naj bi se zadrževal na območju med Hrvaško in BiH, pa še ni bil izsleden. Italijani so zasegli tudi prepovedano drogo, podkape in razne nevarne predmete, kot so boksarji, palice in noži, ki so jih uporabljali osumljenci.

Že sredi novembra lani pa so v Sloveniji prijeli 23-letnega Afganistanca; v priporu se je znašel zaradi izsiljevanja 2000 evrov po osebi ter pretepanja dveh migrantov na območju gradbišča drugega železniškega tira med Divačo in Lokvijo v zameno za njuno izpustitev.