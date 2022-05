Grozljivka v Kopru: oče podlegel poškodbam, hči huje ranjena

Koprski policisti preiskujejo poskus uboja in samomora. Na Krožni cesti v Kopru je namreč zgodaj popoldne prišlo do streljanja, pri čemer je 79-letni udeleženec zaradi strelnih ran v izolski bolnišnici umrl, njegova 28-letna hči, ki je bila prav tako odpeljana v bolnišnico, pa je huje poškodovana. Zakaj je prišlo do streljanja, še ni znano.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, jih je nekaj pred 14. uro poklical občan, ki je povedal, da je na Krožni cesti v Kopru slišal poke. Policisti so na kraju našli dve poškodovani osebi in strelno orožje.

Tako 79-letnika kot 28-letnico so odpeljali v izolsko bolnišnico, od koder so pozneje sporočili, da je moški strelnim ranam podlegel.

Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj, ogled še poteka, prav tako zbiranje obvestil o dogodku. Več informacij bodo policisti podali v ponedeljek, ko bodo opravljena prva preiskovalna dejanja, so napovedali.

