Srhljivka v Kopru: 28-letnik zakuril sredi sobe, gasilci naleteli na pretresljivi prizor

Policiste so v sredo ob 12.07 obvestili o požaru v Kopru.

Ugotovili so, da je 28-letnik v sobi zakuril ogenj. V požaru sta se huje poškodovala osumljeni in njegova mama, odpeljali so ju v izolsko bolnišnico.

Kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je zagorelo na Gasilski ulici v sobi stanovanja.

Gasilci GB Koper in PGD Pobegi - Čežarji so nezavestni osebi prenesli iz objekta in izvedli temeljne postopke oživljanja.

Reševalec motorist, Prehospitalna enota Obala in reševalci Reševalne službe slovenske Istre so osebi oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Delavca Elektra Primorska sta izklopila električno napajanje.

Gasilci so požar pogasili. Gorela je notranja oprema na površini 30 kvadratnih metrov.