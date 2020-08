Grozljivka v Ilirski Bistrici: med igro skrivalnic skočil na cesto in priletel v avto

V torek ob 20.20 so policiste obvestili, da je v Vrbovem nekdo z vozilom zbil otroka.



Na kraju so ugotovili, da so se otroci igrali v grmovju skrivalnice, ko je eden od njih, star 12 let, skočil na cesto v trenutku, ko je po vaški ulici mimo stanovanjske hiše pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila. Otrok se je zaletel v prednji desni blatnik vozila.



Na kraju so ga oskrbeli reševalci zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, zatem pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico zaradi suma na zlom golenice.



Staršem bo izdan plačilni nalog zaradi opustitve dolžne skrbi oziroma nadzora nad otrokom, poročajo koprski policisti.