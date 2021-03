Grozljivka v Idriji: pokončal ga je s topim delom sekire

15. marca je bilo najdeno truplo. Čas storitve dejanja, na podlagi znanih dejstev, pa je policija v kazenski ovadbi opredelila med 9. in 11. marcem.

Prejšnji teden smo poročali o sumljivi smrti na področju Idrije. Danes je vodja sektorja kriminalistične policije PU Nova Goricarazkril, da je sodna obdukcija potrdila nasilno kaznivo dejanje: vzrok smrti so bile hude poškodbe glave, povzročene zaradi udarcev s topim delom sekire.Na podlagi vseh dejstev in okoliščin so tri dni po prijavi najdbe trupla v večernem času na območju Idrije 48-letnemu osumljencu odvzeli prostost – bilo mu je odrejeno policijsko pridržanje. Pri njem so opravili hišno preiskavo, nadaljevali so ogled kraja dogodka kaznivega dejanja, stanovanja, kjer so s strokovnjaki izvedeli kriminalističnotehnična opravila in zavarovali številne sledi ter dokaze za kazenski postopek. Vzporedno s temi dejanji so zbirali obvestila občanov, ki so pripomogla k izsleditvi osumljenca.Osumljeni in žrtev sta bila znanca in v okviru preiskovanju so ugotovili, da se je osumljeni večkrat zadrževal na domu žrtve.Motiv, zakaj je do umora prišlo, bodo v nadaljevanju poskušali razjasniti z zbiranjem obvestil in s preverjanjem določenih dejstev.V petek v popoldanskem času, torej pet dni po prijavi smrti, umora, in približno 10 dni od same storitve so 48-letnega moškega z območja Idrije s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma zagrešitve umora, izvršenega na zahrbten način, pripeljali k preiskovalni sodnici, ki mu je odredila pripor. Grozi mu najmanj 15 let zaporne kazni.Osumljenec je bil obravnavan zaradi več kaznivih dejanj.Lani so na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavali štiri poskuse uboja in en umor (na območjih policijski postaj Nova Gorica in Idrija). Letos so poleg enega umora obravnavali še en poskus uboja.