Grozljivka v domu upokojencev: Vinko je v vrat zabodel spečega Srečka

Vinko Pohar je kriv, da je 2. januarja lani, deset minut pred polnočjo, v domu upokojencev v Preboldu poskusil vzeti življenje Srečku Hladinu, s katerim sta že nekaj mesecev bivala v isti sobi. Prišel je do njegove postelje, ko je Hladin že spal in se tako ni mogel braniti.

Tožilka zahtevala 13 let

Zbudil ga je šele pekoč občutek, ko ga je Pohar z nožem na preklop zabodel v levi del vratu in mu povzročil šest centimetrov globoko vbodno rano, iz katere je močno krvavel. Zabodeni Hladin je Poharja odrinil in se okrvavljen zatekel v domsko ambulanto, tam so ga zaposlene oskrbele in poklicale reševalce ter policijo.

Zgolj srečno naključje in prisebno ravnanje sta Srečku Hladinu rešila življenje. FOTOGRAFIJI: Mojca Marot

»Poharju tako ni uspelo dokončati dejanja in je ostalo zgolj pri poskusu uboja po 115. členu kazenskega zakonika,« je prebrala sodbo sodnica Ingrid Lešnik, ki je Poharja obsodila na sedemletno zaporno kazen. Sodba je bila presenečenje za vse v sodni dvorani, saj je tožilstvo v obtožnici Poharju vseskozi očitalo poskus umora. Tožilka Marjeta Kreča je tik pred koncem kazenskega postopka še malenkost spremenila obtožbo, tako da je Poharju očitala kaznivo dejanje na zahrbten način, in predlagala, da ga sodišče obsodi na 13 let. Drugačnega mnenja je bil Poharjev zagovornik po uradni dolžnosti Primož Koščak, ki je sodišče opozoril na vrzeli v obtožbi. Dejal je, da bi moral biti njegov klient kvečjemu obsojen za poskus uboja, in vse kaže, da je obrambi tokrat sledila tudi sodnica, ki se je tako odločila na podlagi argumentov, izvedenih dokazov in tako subjektivnih kot tudi objektivnih okoliščin. Ni sporno, da je bil oškodovanec Hladin zaboden v vrat, o čemer priča tudi medicinska dokumentacija, kot neverodostojen je ocenila Poharjev zagovor, da ga je Hladin napadel izza vrat v temi, ko je prišel v sobo, sam pa da se je zgolj branil. To je zanikal tudi oškodovanec, ki je večkrat ponovil, da se je zbudil šele, ko ga je nekaj »piknilo« in zapeklo.

Nista se prepirala

Sodišče pa zagovoru obdolženega ni verjelo niti zaradi neizpodbitnih materialnih dokazov. Nož, s katerim je Pohar zabodel Hladina, je ostal na postelji, kjer so bili tudi temno rdeči madeži od krvi, še zlasti močno je bil okrvavljen vzglavnik. »To kaže, da je prišlo do hipnega zabodenja,« je dejala sodnica. Krvave madeže so našli tudi na kljuki vrat, ki jih je odprl okrvavljeni Hladin, ko je zbežal iz sobe po pomoč. »Zgolj srečno naključje in prisebno ravnanje sta oškodovancu rešila življenje, saj je nož le za centimeter zgrešil glavne vratne arterije in vene,« je v obrazložitvi sodbe dejala sodnica Poharju, ki je sodbo poslušal povsem mirno. Tožilstvu pa ni uspelo dokazati poskusa umora na zahrbten način, saj bi se morala žrtev, v tem primeru Hladin, ob Poharju počutiti varno. Priče, predvsem zaposlene v domu, so povedale, da se Pohar in Hladin kot sostanovalca nista razumela, nista pa se prepirala. Pohar se je čez dan raje umaknil Hladinu in gledal televizijo ali bral knjige. Zaupanja med njima ni bilo, Pohar, ki je imel težave tudi s čezmernim uživanjem alkohola, pa je tudi jasno izražal željo, da bi ga premestili v drugo sobo ali celo drug dom, a za to ni bilo možnosti.

20 tisočakov terja Hladin.

Žrtev bi odškodnino

Sodnica je pri izreku sodbe upoštevala tudi olajševalne okoliščine: Poharjevo dozdajšnjo nekaznovanost, delno priznanje krivde, saj ni zanikal, da je zabodel Hladina, ne nazadnje pa je na srečo dejanje ostalo zgolj pri poskusu. Po drugi strani je po mnenju sodnice skrajno zavržno, da je Pohar Hladina zabodel, ko je ta spal, kar mu je štela v oteževalno okoliščino. Sodišče je Poharja oprostilo plačila stroškov sojenja, saj trenutno ne prejema niti denarne socialne pomoči, prav tako ni znano, da bi imel v lasti kakšno nepremičnino, čas pripora pa se mu bo seveda vštel v kazen, kar pomeni, da ga za zapahi čaka le še slabih šest let. Oškodovanca Hladina, ki je s premoženjsko-pravnim zahtevkom od Poharja terjal 20.000 evrov, je sodnica napotila na pravdo. Tožilka se še ni odločila, ali se bo na sodbo pritožila, načeloma je z njo zadovoljna. Pohar je sodišče zaprosil, da bi začel čim prej prestajati zaporno kazen.