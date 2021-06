Grozljivka v Divači: drogo mu je prinesel skupaj z otrokom

V četrtek ob 18.40 je v Divači moški v prisotnosti svojega mladoletnega otroka 38-letnemu domačinu izročil tri plastenke metadona. Policisti so s prejemnikom droge izvedli postopek, pri katerem se je aktivno uprl, zato so bila uporabljena prisilna sredstva. Zatem so mu zasegli metadon in več različnih tablet.



Moškega, ki je drogo ponudil, bodo kazensko ovadili, 38-letnik pa bo prejel plačilni nalog. Zaradi prisotnosti mladoletne sebe je bil obveščen tudi center za socialno delo, poroča koprska policijska uprava.

