Grozljivka v središču Ljubljane: 31-letnik je umrl na kraju

Danes okoli 9. ure so policiste obvestili o nesreči pri delu na enem izmed delovišč na Slovenski cesti v Ljubljani, v kateri je umrl 31-letni moški, poroča ljubljanska policijska uprava.



Po do zdaj zbranih obvestilih je izvajal dela na višini in padel okoli 18 metrov v globino. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.



Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in državni tožilec, na kraju pa je bil tudi delovni inšpektor. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.