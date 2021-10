Ni za občutljive: uslužbenec slovenskega kampa jo je pokončal vsem na očeh (FOTO)

Človeška zloba res ne pozna meja. Še pred dnevi smo se zgražali ob posnetku, ko je uporabnik instagrama namenoma trčil v medveda, vse skupaj posnel in se s tem še hvalil, ravnodušnih nas ni pustila niti zgodba o shiranem in zanemarjenem konju, ki pa se je na srečo že postavil na noge.

Danes nas pretresa nov primer krutega mučenja živali iz Kampa Menina, kjer sta uslužbenec kampa in njegov za zdaj še neidentificirani pomočnik, ki je pred prihodom policije izginil neznano kam, vsem na očeh pokončala mlado muco. Na facebooku društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka so zapisali, da naj bi prvi muci stal na glavi in vanjo streljal s puško (verjetno zračno), drugi pa naj bi v rokah držal lopato, s katero je muco, ki je med mučenjem poginila, odvrgel v gozd meter stran od sprehajalne poti. Prijaviteljica in njena prijateljica, ki sta bili zgroženi in sta ju poskušali ustaviti, naj bi bili tudi sami deležni konkretnih groženj. Vse to naj bi se je dogajalo le nekaj metrov stran od igrišča, na katerem so se igrali otroci. Mučitelj muce naj bi se nato policiji izgovarjal, da je bila bolna in da jih je skrbelo, da se gostje kampa ne bi nalezli kakšne bolezni. Kasneje je zgodbo spremenil in dejal, da je bila mačka poškodovana.

Po pričevanju prijaviteljice pa je ob pretresljivem dogodku ostal bolj ali manj ravnodušen tudi direktor kampa, ki naj bi jo celo okaral, da ne more pametovati njegovim zaposlenim, kaj in kako naj delajo. Vodstvo kampa je po grozljivem dogodku na facebooku sicer objavilo opravičilo, to pa je čez nekaj časa izginilo. V njem so zapisali, da je zjutraj v kampu poginila poškodovana mačka ter da ni opravičila za način, kako se je eden od zaposlenih odločil končati trpljenje te živali. Dodali so še, da pripravljajo protokol o tem, kako ravnati z divjimi mačkami v kampu, ki tja zaidejo pogosto zelo bolne.

Opravičilo Kampa Menina. FOTO: Fb Lajka, Društvo Za Zaščito In Pomoč živalim V Stiski

Zapis Lajke, društva za zaščito in pomoč živalim v stiski, objavljamo v celoti.