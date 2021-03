Grozljivka sredi mesta: prišel izza hrbta, nato pa jo je vlekel po tleh

V četrtek okoli 20. ure so bili koprski policisti obveščeni o drzni tatvini v Izoli.Z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 57-letno domačinko pri tržnici v Izoli neznani moški napadel s hrbtne strani. Vrgel jo je na tla, prijel za nahrbtnik in vlekel, zatem pa z nahrbtnikom, v katerem je bila denarnica z dokumenti, pobegnil.Ženska se je pri padcu in vlečenju po tleh poškodovala, odpeljali so jo na pregled v bolnišnico.Policisti preiskujejo kaznivo dejanje drzne tatvine.