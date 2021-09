Grozljivka pri Novem mestu: neverjetno, kaj je počel pijan, drogiran in z otrokom v avtu

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije so v petek zvečer opravili ogled kraja preprečitve uradnega dejanja v Brezju in Hudem. Nekaj po sedmi uri zvečer so novomeški policisti v okolici Novega mesta z modro lučjo in sireno ustavljali osebni avtomobil voznika, ki je kazal znake nezanesljive vožnje (v avtu pa je imel še otroka).



35-letni voznik ni upošteval znakov policistov, se nekajkrat zaletel v policijski avtomobil, nato pa z avtom zbežal v gozd, od tam naprej pa peš. Ko so ga izsledili, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi suma, da je tudi pod vplivom drugih prepovedanih substanc, so opravili hitri test na droge, ki je reagiral na prepovedano drogo kokain.



35-letniku, brez vozniškega dovoljenja, so očitali devet različnih prekrškov iz področja varnosti cestnega prometa. Kriminalisti ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

