Grozljivka: objekt pogoltnili ognjeni zublji, prihitel je rešilec

V ponedeljek ob 20.40 so pred gradom Bokalce v Ljubljani zagorele garaže v izmeri 5 krat 20 metrov. Gasilci GB Ljubljana ter PGD Brdo, Trnovo in Ljubljana mesto so požar lokalizirali in pogasili. Objekt, v katerem so bili drvarnica, garaže in skladišče, je popolnoma uničen. Pri gašenju se je poškodoval gasilec, zato je posredovala tudi ekipa NMP Ljubljana.