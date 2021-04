Grozljivka na tirih: odbilo ga je na brežino

Kot nas je že obvestil bralec, se je v ponedeljek zvečer na železniškem prehodu na Viču zgodila huda prometna nesreča . »Polno reševalcev in gasilcev je,« je sporočil.Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je nesreča na Viški cesti v Ljubljani zgodila ob 20.39, ko se je vlak zaletel v osebno vozilo, ki ga je nato odbilo na brežino.Poškodovanega voznika so gasilci GB Ljubljana in reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana s tehničnim posegom rešili iz vozila in ga prenesli do reševalnega vozila.Gasilci so nato nudili tehnično pomoč policiji in delavcem Slovenskih železnic ter pomagali vlečni službi pri odstranjevanju vozila.Poškodovanega voznika so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.Policija pa je sporočila, da se je nesreča zgodila, ker je 37-letni voznik osebnega vozila zapeljal mimo že spuščenih polzapornic. V vozilo je trčil potniški vlak, ki je pripeljal iz smeri Kopra. Pri tem se je voznik lažje poškodoval. Na vlaku sta bila poleg strojevodje še dva potnika, nihče pa ni bil poškodovan.Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je bil železniški promet na progi Ljubljana–Koper ustavljen do 22.30.