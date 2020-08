V soboto je nekaj minut po 18. uri v naselju Paradiž v občini Cirkulane voznik osebnega vozila zapeljal s ceste, poroča uprava za zaščito in reševanje. Med prevračanjem vozila po hribu je voznik padel iz vozila.Gasilci PGD Cirkulane so pomagali poškodovani osebi, gasilci PGD Ptuj pa so odklopili akumulator na vozilu, in zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP. Poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor.