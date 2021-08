Grozljivka na Štajerskem: polil jo je z vnetljivo tekočino in zažgal

Neznani storilec je okoli polnoči na mostu za pešce z vnetljivo tekočino polil avtomobilsko pnevmatiko in jo nato zanetil ter gorečo odvrgel na vozišče hitre ceste H2 v bližini izvoza za Pobrežje.



Pnevmatiko je z ročnim gasilnim aparatom pogasil eden od naključno mimovozečih voznikov, dokončno pa gasilci. Po do zdaj zbranih obvestilih policije zaradi tega dejanja sicer ni bil nihče neposredno ogrožen, vendar pa bi lahko imelo tragične posledice za uporabnike hitre ceste. Hitrosti vožnje so na takih cestah relativno velike, zato bi ob trčenju v avtomobilsko pnevmatiko ali pa ob umikanju lahko prišlo do izgube nadzora nad vozilom in seveda do prometne nesreče, opozarja policija.



Policisti storilca kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti še iščejo, zato bo dobrodošla vsaka informacija o tem dejanju ali storilcu. Občani jo lahko sporočijo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: