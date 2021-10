Grozljivka na Štajerskem: ko je zagledala svojega moža, jo je skoraj kap

V četrtek okoli 9.35 je 75-letnik v Polički vasi želel zakuriti v peči na trdna goriva v kurilnici v kletni etaži domače hiše. Ker s papirjem in drvmi ni mogel zanetiti ognja, je v peč prilil nekaj nafte. Ob prižigu je vanj bruhnil ogenj in ga hudo opekel. Ogenj je še naprej gorel iz peči, toplota pa je delovala na elektroinštalacijo in izolacijo grelnika. Dim iz kurilnice je zaznala 72-letna žena, ki je bila na vrtu. Zaradi dima je šele skozi shrambo lahko vstopila v kletne prostore. Na hodniku je našla na tleh klečečega moža, na katerem so gorela oblačila. Prisebno ga je pokrila z odejo in tako zadušila ogenj, mu pomagala iz kleti, se vrnila in dokončno pogasila gorenje. Za vsak primer so nato posredovali še gasilci. V požaru je nastalo za okoli 3500 evrov materialne škode.

Oba je odpeljal rešilec

Moškega so hudo poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. V UKC Maribor je bila zaradi vdihovanja dima odpeljana tudi žena, ki je prav tako ostala na opazovanju.



Policisti so opravili ogled kraja požara in zbirajo obvestila in materialne dokaze zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.

