Grozljivka na slovenskem kopališču: s prijatelji zaplaval in za vedno izginil

Soboški Expano je pribljubljeno zborališče gostov. FOTO: O. B.

Danes nekaj po 13. uri se je na priljubljenem zbirališču in kopališču, popularni »Soboški kamenšnici«, pripetila tragedija. Medplavanjem je namreč utonil moški, po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih, je umrl 46-letnik iz Vukovskega Dola v občini Pesnica.Kot nam je uspelo izvedeti, je skupina kopalcev plavala na omenjenem kopališču, ko v enem trenutku opazili, da so ostali brez enega izmed prijateljev. Kmalu zatem so se na kraju znašli potapljači Podvodne reševalne službe iz Potapljaškega društva Murska Sobota in GA-PO-RA Gornja Radgona, ki so ga našli na dnu jezera. Nemudoma so ga potegnili na obalo, kjer so nesrečnemu moškemu skušali pomagati, a je vse bilo zaman in prepozno.Kot nam je povedal, vodja Operativno-komunikacijskega centra PU Murska Sobota, je na kraju bil tudi dežurni zdravnik Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki je odredil sanitarno obdukcijo.Bagari je dodal, da policisti še zbirajo informacije na kraju dogodka, največ pa bo znano jutri, ko bodo znani izidi obdukcije.Šele takrat bo znan tudi vzrok za nenadno smrt, prvo utopitev v letošnjem letu v Pomurju.