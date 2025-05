Grozljivka na območju Miklavža na Dravskem polju: starejša ženska umrla zaradi napada psov

Mariborski policisti so bili popoldne obveščeni o smrti starejše ženske na območju Miklavža na Dravskem polju. Prve ugotovitve kažejo na to, da bi lahko umrla zaradi posledic poškodb, nastalih ob napadu psa.

Starejšo gospo naj bi napadla vsaj dva psa, Večer navaja, da naj bi bila oba last njenega sina. Z lastnikom psov naj bi bili policisti imeli v preteklosti že kar nekaj opravka, tudi zaradi psov, še poroča omenjeni medij.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, obveščena sta bila dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Policisti so sicer še na kraju in še opravljajo ogled kraja ter preverjajo okoliščine dogodka, ki so privedle do smrti ženske.