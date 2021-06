Grozljivka na mejnem prehodu: potegnil je britvico in začel rezati

V sredo popoldne je na izstop iz države na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje pripotoval 45-letni državljan Gruzije, poroča PU Novo mesto. Policistka je pri mejni kontroli ugotovila kršitev zakona o tujcih, zaradi predolgega bivanje v schengenskem območju, a ko mu je začela pisati plačilni nalog, je moški stopil iz vozila in se začel z britvico rezati po rokah in vratu. Obvladali so ga, mu nudili prvo pomoč in poklicali reševalce, ki so mu (z nekaj težavami, ker je bil agresiven tudi do njih in je odklanjal zdravniško pomoč) oskrbeli rane.



»Poskus izsiljevanja v postopku se mu ni izšel – po zaključenem postopku oskrbe poškodb so mu vročili plačilni nalog in ga napotili iz Slovenije,« so še navedli v poročilu.

