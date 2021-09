Grozljivka na Lentu: zabodel ga je z ostrim predmetom

Iz Maribora poročajo, da je ponoči nekdo, ki so ga policisti že prijeli, z ostrim predmetom zabodel mlajšega moškega. Dogodek se je zgodil na območju Lenta, žrtev napada so s hujšimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.



Po doslej zbranih informacijah je izven življenjske nevarnosti, so navedli na Policijski upravi (PU) Maribor.



Po navedbah časnika Večer sta tako domnevni napadalec kot žrtev stara 28 let, incident pa naj bi se zgodil v bližini nočnega lokala Niagara.



Policisti so bili o incidentu obveščeni danes, približno pol ure čez polnoč. O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec, so navedli.





Več bo znano po preiskavi, ki še poteka.



