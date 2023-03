Grozljivka na Koroškem: inšpektorji razkrili, kaj jih je pričakalo na kraju

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave 11. marca opravila inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem v naselju Podgora, Kotlje, in ugotovila več kršitev v zvezi z govedom, ki so ga tam redili.

Statistični podatki kažejo, da je tovrstnih primerov od 5 do 6 na leto, vzroki pa so različni, pogosto zelo osebni (starost, invalidnost, alkohol, finančni zlom … ipd.).

Direktor inšpekcije Branko Podpečan je ob predstavitvi prvih ugotovitev na kmetijskem gospodarstvu dejal, da je bilo higiensko stanje zelo slabo, pitne vode in krme v času nadzora ni bilo na voljo: »Najdenih je bilo osem poginjenih govedi, kasneje je poginilo še eno govedo. Patolog je pri raztelesbi kadavrov ugotovil, da so v prebavilih (kapici) ostanki folije, kar je eden od možnih vzrokov za pogin.« Uradni veterinar je odredil trajni odvzem preostalih 13 govedi na kmetiji in trajno prepovedal njihovo rejo.

Zaradi oteženega dostopa do kmetije je bil odvzem živali izveden danes. Ko bo zaključen upravno-inšpekcijski postopek, se bo uradni veterinar odločil, ali bo izvedel prekrškovni postopek ali pa naznanil kaznivo dejanje.

Inšpektorji že na obisku

Inšpektorat je že v letih 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki, vendar zaradi neoznačenosti govedi, v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter znova v letu 2022 zaradi neoznačenih živali (postopek še vedno traja).

»Po uradni dolžnosti je kmetijska inšpektorica 24. novembra lani ugotovila, da je bilo 19 govedi od 22 popolnoma neoznačenih, 3 pa delno označena, prav tako pa nista bili označeni dve teleti. Kmetijska inšpektorica je izdala ureditveno odločbo, da mora stranka do 1. 1. 2023 živali oštevilčiti, uveden je bil tudi prekrškovni postopek po Zakonu o živinoreji. 10. marca letos je kmetijska inšpektorica ob ponovnem ogledu kmetije našla eno poginjeno žival ter obvestila številko 112. Upravni postopek še ni zaključen, odvisen pa bo od tega, ali bodo živali odstranjene in v kakšnem času,« so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

Stranka ima možnost, da se izjasni o vseh okoliščinah in dejstvih v ovkiru inšpekcijskega postopka.

