Grozljivka na Kočevskem: prevrnil se je kombi z otroki

se je ob 7.30 na regionalni cesti Kočevje–Ribnica v bližini naselja Nove Ložine v občini Kočevje prevrnilo kombinirano vozilo z otroki, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci PGD Kočevje so ob prihodu ugotovili, da so vsi udeleženci že varno iz vozila, in jih premestili v avtobus, ki je pripeljal mimo. En otrok je bil v nesreči poškodovan in je bil odpeljan v zdravstveni dom. Preostali so bili odpeljani na preventivni pregled z avtobusom. Gasilci so že zavarovali kraj nesreče in usmerjali promet do prihoda policistov.