Grozljivka na gradbišču trgovskega centra, omahnil je v smrt

Delovni utrip na gradbišču novega trgovskega centra Spar v Lescah je v četrtkovem popoldnevu zastal. Ob montaži strojnih inštalacij se je zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl delavec enega izmed podizvajalcev v projektu gradbenega podjetja Remont Celje.



»Kot mi je znano, je prišlo do tragičnega dogodka v notranjosti objekta. Starejši delavec podjetja iz okolice Celja je montiral sestavne dele pod stropom in na lestvi izgubil ravnotežje. Padel je po tleh in utrpel tako hude poškodbe, da je izgubil življenje,« nam je povedal eden od zaposlenih na gradbišču, drugi pa je dodal: »Sploh ni šlo za usodni padec z velike višine, recimo da bi padel s strehe ali višje postavljenega gradbenega odra. Monter je bil na lestvi, visoki dva metra, vse skupaj je bil dva metra in pol nad tlemi, in ko je padel, bi se nemara lahko celo izvlekel s kakšno poškodbo ali dvema, pa je umrl.« Splet nesrečnih okoliščin je privedel do smrti na gradbišču, saj je 57-letnega monterja ob izgubi ravnotežja potegnilo v smer, kjer je bil na tleh kos gradbenega materiala. Z vso silo je nesrečno udaril vanj ravno z zadnjim delom glave, kar se je izkazalo za usodno. Kljub hitri intervenciji dežurne zdravnice in sestava nujne medicinske pomoči mu ni bilo pomoči.



»Pretreseni smo in osebno prizadeti, saj je bil umrli naš sodelavec več kot dvajset let,« so nam povedali v podjetju KM Inštalacije iz Škofje vasi, ki leži na severnem koncu občine Celje: »Bili smo kot domači, povezani smo med seboj in se spoštujemo. Težko je najti besede ob tem dogodku, naše podjetje bo še dolgo ovito v žalost.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: