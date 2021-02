Grozljivka na Gorenjskem: pod njim se je udrla bankina

Gorenjski policisti so v torek obravnavali tri prometne nesreče.



Dopoldne je voznica na območju Besnice z vozilom zapeljala s ceste in se pod njo prevrnjena ustavila ob potoku. S kraja je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo.



Ob 14. uri se je voznik na gorenjski avtocesti prevrnil na bok in se po prvih podatkih lažje poškodoval.



Deset minut kasneje pa se je na Lancovem prevrnilo še tovorno vozilo, ker se je udrla bankina.



Proti povzročiteljem nesreč potekajo prekrškovni postopki, poroča kranjska policijska uprava.

