Grozljivka na dolenjski avtocesti: v avtomobilu mrtva oseba

Malo pred 3. uro so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o gorečem vozilu v odstavni niši na dolenjski avtocesti malo pred Višnjo Goro v smeri Novega mesta. Gasilci so vozilo pogasili, v njem pa našli mrtvo osebo. Vzrok za požar še ni znan, prav tako ni znana identiteta osebe. Policisti nadaljujejo preiskavo in opravljajo ogled. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zaprt desni pas avtoceste

Zaradi dela intervencijskih služb je še vedno zaprt desni pas avtoceste. Promet bo dopoldne do konca ogleda in odprave posledic požara na tem delu oviran. Vse voznike pozivajo k previdni vožnji in upoštevanju postavljene prometne signalizacije.