Grozljivka na Dolenjskem: poškodoval se je z motorno žago

Policisti na Dolenjskem so v četrtek dvakrat posredovali zaradi nesreč pri delu, v katerih sta se poškodovala starejša moška.



Nekaj po 14. uri so bili sevniški policisti obveščeni o nesreči pri delu v Razborju. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 76-letni moški opravljal dela na strehi stanovanjske hiše in stopil na desko, ki se je pod težo telesa zlomila. Moški je omahnil z višine okoli treh metrov in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Zaradi nesreče pri delu so okoli 14.30 posredovali tudi policisti iz Krškega. Po prvih ugotovitvah se je 72-letni moški poškodoval z motorno žago, ko je na strehi objekta žagal del napušča. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so potrdili, da gre za lažje poškodbe.