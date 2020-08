Grozljivka na Dolenjskem: šest mladoletnikov zgrmelo v globino

Ob 20.23 je v naselju Dolenji Lazi v občina Ribnica v kolesarskem parku šest mladoletnikov skakalo po kolesarski skakalnici, pri tem pa se je vdrl pod na stolpu skakalnice. Padli so sedem metrov globoko in se pri tem poškodovali.



Gasilci PGD Ribnica in reševalci nujne medicinske pomoči Ribnica so poškodovane oskrbeli. Vseh šest poškodovanih mladoletnikov so reševalci iz Ribnice, Ljubljane, Postojne in Novo Mesto prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju je bila prisotna tudi policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.