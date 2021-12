Grozljivka blizu Žalca: požar pogasili, potem pa našli truplo

V petek pozno zvečer, okoli 23.20, je v naselju Spodnje Roje v občini Žalec zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše.

»Gasilci PGD Šempeter, Žalec, Vrbje in Gotovlje so požar, ki je v celoti uničil kletne prostore in opremo, pogasili ter prezračili in pregledali prostore. Pri tem so našli preminulo osebo,« piše uprava za zaščito in reševanje.